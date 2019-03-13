شكرا لقرائتكم الخطيب فى مران الأهلى ..إجتمع مع عبد الحفيظ وأطمأن على الحاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق المقام حاليأ علي ملعب التتش بالجزيرة لتحفيز اللاعبين ،قبل مواجهة شبيبة الساورة الحاسمة.

وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على احوال الفريق، وكذلك مع "الحاوي" وليد سليمان لاعب الفريق للوقوف علي اخر مستجدات اصابته.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.