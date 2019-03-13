شكرا لقرائتكم الخطيب فى مران الأهلى ..إجتمع مع عبد الحفيظ وأطمأن على الحاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق المقام حاليأ علي ملعب التتش بالجزيرة لتحفيز اللاعبين ،قبل مواجهة شبيبة الساورة الحاسمة.
وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على احوال الفريق، وكذلك مع "الحاوي" وليد سليمان لاعب الفريق للوقوف علي اخر مستجدات اصابته.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب فى مران الأهلى ..إجتمع مع عبد الحفيظ وأطمأن على الحاوي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.