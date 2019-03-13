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جدة - عمرو شويل ظهر الملاكم الأيرلندي كونور مكجريجور داخل قفص برفقة تمساح في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يقضى عطلته هناك برفقة أسرته. ويستمتع الملاكم الأيرلندي بعطلة مع أسرته في إيفرجليدز واستغل تواجده هناك لالتقاط صورا مع التمساح.

الملاكم مكجريجور يتصور مع تمساح في أمريكا

الملاكم مكجريجور يتصور مع تمساح في أمريكا

الملاكم مكجريجور يتصور مع تمساح في أمريكا

الملاكم مكجريجور يتصور مع تمساح في أمريكا

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