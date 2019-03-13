شكرا لقرائتكم تطور جديد في أزمة إصابة الشناوي..إعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء مران فريقه اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى الشناوي جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم، ثم انضم لجزء من تدريبات حراس المرمى التي يقودها طارق سليمان.

وخاض الشناوي الجزء الأخير من المران جالسا على ركبته، خاصة وأنه يعاني من التواء في الأنكل تعرض له في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب الكونغولي.

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ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.