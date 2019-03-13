كريم بامبو "كابتن الاسماعيلى " فى رحلة تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى صباح الأربعاء، مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى تونس إستعدادًا لمواجهة الأفريقى. حيث سيلاقى الفريق التونسى عصر السبت المقبل على ملعب رادس فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وشهدت قائمة الدراويش غياب العديد من اللاعبين لأسباب متعددة من بينهم محمود متولى وباهر المحمدى وعماد حمدى. ونرصد كباتن الاسماعيلى خلال هذه الرحلة التى سوف تستمر لأكثر من 4 أيام وذلك على النحو التالى .. Advertisements * كريم بامبو .. 4 مايو 2016 كانت أولى مبارياته ضد بتروجيت فى الدورى العام. * محمد مجدى عبد الفتاح .. 4 يوليو 2016 كانت أولى مبارياته ضد أسوان فى الدورى العام. * الغانى ريتشارد بافور .. 9 فبراير 2017 كانت أولى مبارياته ضد سموحه فى كأس مصر. * محمد هاشم .. 18 مارس 2017 كانت أولى مبارياته ضد النصر للتعدين فى الدورى العام. * وجيه عبد الحكيم .. 18 مارس 2017 كانت أولى مبارياته ضد النصر للتعدين فى الدورى العام.

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