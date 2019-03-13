شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: يضع روشتة لأزمة المهاجمين.. ويؤكد: مروان والسعيد الأصلح للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمزة، نجم نادى الزمالك السابق، أن السبب الرئيسى فى تفاقم ظاهرة إهدار الفرص السهلة بين مهاجمى الدورى العام، ترجع إلى نقص البرنامج التدريبى، وعدم احتوائه على فقرات تخصصية للمهاجمين.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأزمة أثرت بشكل كبير على منتخب الفراعنة، ليضطر المنتخب للاعتماد على لاعبين فى مركز الهجوم مثل محمد صلاح وعمرو وردة وغيرهم .

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن إهدار الفرص فترة وارد أن يمر بها أى مهاجم لكن الثقة بالنفس والثبات الانفعالي، يسهلان تخطى هذه المرحلة للمهاجمين، مشيرًا إلى أن اللاعبين أصحاب الخبرات مثل أحمد على وحسام باولو يجيدان التعامل مع هذه المواقف لذلك يسيران بشكل موفق فى الدوري.

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وعن هجوم الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق يونيو المقبل، أكد جمال حمزة أن مروان محسن وعمر السعيد الأفضل لقيادة الهجوم، فى الوقت الذى يجب فيه على أجيرى مدرب المنتخب إعادة النظر فى انضمام أحمد على لأنه جدير بالفرصة .