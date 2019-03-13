صور ..جوزيه يحضر مران الأهلى ويصافح الخطيب واللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. وحرص جوزيه على التواجد في المران لدعم ومؤزاة الفريق قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري. وصافح جوزيه محمود الخطيب رئيس النادى والمتزواجد فى المران ولاعبي الأهلي الذين حرصوا علي استقباله بحفاوة. Advertisements ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مانويل جوزيه



مانويل جوزيه 2

جوزيه فى الاهلي

جوزيه يحضر مران الأهلى

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