شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبى الأهلى قبل موقعة شبيبة الساورة ..وتجهيز الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران فريقه المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة لتحفيز اللاعبين ،قبل مواجهة شبيبة الساورة الحاسمة.

وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على احوال الفريق، وكذلك مع وليد سليمان لاعب الفريق للوقوف علي اخر مستجدات اصابته.

فيما يؤدي محمد الشناوي حارس المرمي جلسات تأهيليه في الجيم لتجهيزه لمواجهة الساورة والجلوس بديلآ لعلي لطفي حارس مرمي الفريق في ظل استمرار معاناته من تورم في الأنكل.

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ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.