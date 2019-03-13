شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اخر مستجدات برنامج وليد سليمان وحمدي فتحي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدى حمدي فتحي لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام بتروجت ولم يتمكن من استكمال اللقاء، حيث سيغيب لمدة ٦ أسابيع.

وفى ذات السياق أدى وليد سليمان برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التى يعاني منها

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حيث خاض تدريبات مكثفة اليوم الأربعاء تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.