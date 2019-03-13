شكرا لقرائتكم خبر عن بطل صدمة الصليبى يؤازر لاعبو الاسماعيلى قبل السفر لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلى، على مؤازرة زملائه قبيل ساعات قليلة من السفر إلى تونس.

حيث فاجأ الجميع بالحضور لمقر إقامة الفريق بأحد الفنادق الخاصة بمطار القاهرة الدولى مساء أمس الثلاثاء، للإطمئنان عليهم وتقديم التهنئة عقب الفوز على سموحه ضمن منافسات الدورى العام.

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ويغيب اللاعب عن صفوف الدراويش لمدة 6 أشهر بعد تعرضه لقطع جزئى بالرباط الصليبى خلال أحد مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض ” نادر رمضان ” برنامج تأهيلى فى الفترة الحالية بأحد المراكز الطبية بالقاهرة تحت إشراف الجهاز الطبى للدراويش بقيادة الدكتور صالح الشامى.