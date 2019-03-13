الكاف يعين السودانى الفاضل محمد حسين حكماً للاسماعيلى والافريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود السودانى الفاضل محمد حسين لإدارة مباريات الإسماعيلى مجددًا وذلك عندما يواجه فريق الأفريقى التونسى بدورى أبطال أفريقيا. ويحل الدراويش ضيفًا على النادى التونسى عصر السبت المقبل فى إطار ختام جولات المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية على ملعب رادس. وسبق وأدار الدولى السودانى لقاء الإسماعيلى وشباب قسنطينة فى الجولة الرابعة لنفس المجموعة التى أقيمت فبراير الماضى وأنتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الشهيد محمد حملاوى. Advertisements وتعد المباراة القادمة هى الثالثة لـ ” الفاضل ” لأنه أدار أيضًا مواجهة الفريق ضد سوفاباكا الكينى فى كأس الكونفدرالية عام 2011. وسيعاون الحكم السودانى فى اللقاء المقبل كلا من محمد عبد الله إبراهيم مساعد أول وأحمد ناجى مساعد ثان. ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد بالرغم من خروجه رسميًا من المسابقة بعد تعادله الأخير ضد مازيمبى الكونغولى بمصر.

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