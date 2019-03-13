انت الان تتابع أبو تريكة عن رونالدو: أصبح خارج التقييم بجانب ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص
رونالدو
علق محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المعتزل، على الفوز الذي حققه يوفنتوس أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، مؤكدًا أن الفريق الإيطالي ظهر قويًا وتفادى أخطاء مباراة الذهاب. وأضاف أبو تريكة، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لليوفي لعب في مباراة الإياب على أهم ميزة في فريقه وهو كريستيانو رونالدو، فما قدمه فريقه في الشوط الثاني كان رائعًا، متمًا: «لاعب سدد 3 كرات سجل منها هدفين، فيه أكتر من كده حسم؟.
وواصل النجم الدولي السابق، «هناك لاعبين خارج التقييم الفني، من بينهم كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي». وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «أليانز ستاديوم تورينو»
وواصل النجم الدولي السابق، «هناك لاعبين خارج التقييم الفني، من بينهم كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي».
وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «أليانز ستاديوم تورينو» في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة الحكم الهولندي بيورن كويبرس.
وتأهل فريق السيدة العجوز للدور ربع النهائي من البطولة بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسجل رونالدو ثلاثية اليوفي في الدقائق 27 و48 و86 من زمن المباراة.
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