مفاجآت دوري الأبطال تحفز ليفربول قبل موقعة البايرن

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شهدت مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم العديد من النتائج غير المتوقعة، ويأمل ليفربول أن يحقق واحدة منها اليوم أمام بايرن ميونخ

يستقبل بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، نظيره ليفربول الإنجليزي على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الأنفيلد، ويتفاءل عشاق ليفربول كثيرا بمواجهة بايرن ميونخ، حيث لم يتواجه الفريقان في دوري الأبطال سوى مرة واحدة من قبل، وحينها توج الريدز باللقب، ويغيب عن الليفر في مباراة اليوم لاعبه نابي كيتا؛ بسبب الإصابة، بينما يغيب عن البايرن الثنائي جوشوا كيميش وتوماس مولر؛ بسبب الإيقاف.

المواجهات المباشرة 68% من الفرق التي تتعادل سلبيا خارج ميدانها في ذهاب أي مرحلة من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، تتمكن من التأهل إلى الدور التالي (21 فريقًا من أصل 31 فريقا سبق أن حققوا تلك النتيجة). لم يحقق بايرن ميونخ سوى انتصار وحيد في 8 مباريات أوروبية سابقة أمام ليفربول، وتعادل في 5 لقاءات،



68% من الفرق التي تتعادل سلبيا خارج ميدانها في ذهاب أي مرحلة من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، تتمكن من التأهل إلى الدور التالي (21 فريقًا من أصل 31 فريقا سبق أن حققوا تلك النتيجة). المواجهات المباشرة68% من الفرق التي تتعادل سلبيا خارج ميدانها في ذهاب أي مرحلة من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، تتمكن من التأهل إلى الدور التالي (21 فريقًا من أصل 31 فريقا سبق أن حققوا تلك النتيجة). لم يحقق بايرن ميونخ سوى انتصار وحيد في 8 مباريات أوروبية سابقة أمام ليفربول، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مواجهتين، وأتى ذلك الانتصار في بطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في شهر نوفمبر من عام 1971، وحينها فاز البايرن بنتيجة 3-1 بفضل ثنائية جيرد مولر، وهدف أولي هونيس. وأتت المواجهة الوحيدة السابقة بين بايرن ميونخ وليفربول في دوري أبطال أوروبا قبل لقاء هذا الموسم، في نصف نهائي موسم 1980- 1981، وحينها تأهل ليفربول وصعد للمباراة النهائية وتوج باللقب على حساب ريال مدريد. بايرن ميونخ

فشل بايرن ميونخ في تسديد أي كرة على مرمى ليفربول في مباراة الذهاب، وهو رقم سلبي عانى منه العملاق البافاري للمرة الأولى منذ نصف نهائي عام 2015 أمام بايرن ميونخفشل بايرن ميونخ في تسديد أي كرة على مرمى ليفربول في مباراة الذهاب، وهو رقم سلبي عانى منه العملاق البافاري للمرة الأولى منذ نصف نهائي عام 2015 أمام برشلونة ، وتحديدا في مباراة الذهاب حينها. ويبحث بايرن ميونخ عن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثامن على التوالي، وآخر مرة فشل فيها الفريق البافاري في الوصول إلى تلك المرحلة، كان في موسم 2010- 2011، بالسقوط في دور الـ16 أمام إنتر الإيطالي. Advertisements وفشل بايرن ميونخ في التسجيل على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، مرة واحدة فقط في آخر 26 لقاءً، وكان ذلك في التعادل السلبي أمام إشبيلية الإسباني في ربع نهائي الموسم الماضي. وسجل نجم البايرن روبرت ليفاندوفسكي 23 هدفًا في آخر 22 مباراة خاضها على ملعب أليانز أرينا في دوري أبطال أوروبا، منها 9 أهداف في آخر 10 مباريات لعبها في الأدوار الإقصائية للبطولة الأوروبية. وفي حال شارك الحارس الألماني مانويل نوير في لقاء اليوم، فسيخوض المباراة رقم 100 له في تلك المسابقة، ويصبح سادس لاعب يصل إلى نادي المئة بعد كل من إيكر كاسياس وجيانلويجي بوفون وبيتر تشيك وفيكتور فالديز، إضافةً إلى أوليفر كان. ليفربول

خسر ليفربول آخر 4 مباريات خاضها خارج ميدانه في دوري أبطال أوروبا، مسجلا في تلك المباريات 3 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف، ولم يسبق أن خسر الريدز 5 مباريات متتالية خارج ميدانه طوال تاريخ مشاركاته في البطولة الأوروبية. ليفربولخسر ليفربول آخر 4 مباريات خاضها خارج ميدانه في دوري أبطال أوروبا، مسجلا في تلك المباريات 3 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف، ولم يسبق أن خسر الريدز 5 مباريات متتالية خارج ميدانه طوال تاريخ مشاركاته في البطولة الأوروبية. ولم يسجل ليفربول هذا الموسم سوى هدف وحيد في 3 مباريات خاضها خارج ميدانه في دوري أبطال أوروبا، وأتى هذا الهدف عبر جيمس ميلنر من علامة الجزاء في شباك باريس سان جيرمان. ومن آخر 33 تسديدة سددها الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني في دوري أبطال أوروبا، لم تجد سوى تسديدة واحدة فقط طريقها إلى شباك الخصوم. تصريحات المدربين

يورجين كلوب: "يمر بايرن ميونخ بفترة إيجابية للغاية، إذ يتصدرون الدوري الألماني، وباتوا يحققون الانتصارات بأريحية كبيرة، ولكن إذا كنا في أفضل أحوالنا، فسنكون الاستثناء". تصريحات المدربين"يمر بايرن ميونخ بفترة إيجابية للغاية، إذ يتصدرون الدوري الألماني، وباتوا يحققون الانتصارات بأريحية كبيرة، ولكن إذا كنا في أفضل أحوالنا، فسنكون الاستثناء". نيكو كوفاتش: "تأهلت من قبل إلى كأس العالم، وأشرفت على إينتراخت فرانكفورت في المراحل التأهيلية للدوري، ولكن مباراة ليفربول قصة أخرى، فالعالم سيتابع هذا اللقاء، والجميع يشعر بالإثارة، سواء اللاعبون أو المدربون أو وسائل الإعلام أو الجماهير، فالمواجهة صعبة للغاية، ودائمًا ما تزيد الضغوطات في الأدوار الإقصائية، ولكن هذا شعور إيجابي وليس سلبيا".



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