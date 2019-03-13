انت الان تتابع الإسماعيلي يطير إلى تونس استعدادًا لمواجهة الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

الإسماعيلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، في طريقها إلى تونس للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة النادي الإفريقي، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى أبناء الدراويش لتقديم عرض جيد ضد النادي التونسي في ختام مبارياته الإفريقية، بعدما ودع البطولة رسميا في الجولة السابقة عقب تعادله مع مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الجهاز الإداري للإسماعيلي بقيادة طارق أبو الليل، وأحمد صالح، قد أنهى جميع الترتيبات اللازمة مع السفارة المصرية بتونس بعد الاطمئنان على مقر إقامة الدراويش، كما أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، اتصالا هاتفيا بالمستشار محمد الكلية رئيس بعثة الدراويش للاطمئنان على أعضاء الفريق

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