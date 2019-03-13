الإسماعيلي يطير إلى تونس استعدادًا لمواجهة الإفريقي

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١٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
الإسماعيلي
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، في طريقها إلى تونس للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة النادي الإفريقي، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى أبناء الدراويش لتقديم عرض جيد ضد النادي التونسي في ختام مبارياته الإفريقية، بعدما ودع البطولة رسميا في الجولة السابقة عقب تعادله مع مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وكان الجهاز الإداري للإسماعيلي بقيادة طارق أبو الليل، وأحمد صالح، قد أنهى جميع الترتيبات اللازمة مع السفارة المصرية بتونس بعد الاطمئنان على مقر إقامة الدراويش، كما أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، اتصالا هاتفيا بالمستشار محمد الكلية رئيس بعثة الدراويش للاطمئنان على أعضاء الفريق
وكان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، قد ضم 19 لاعبًا خلال رحلته الإفريقية الأخيرة، وهم:
حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي
الدفاع: طارق طه - علاء عبد العظيم - محمد هاشم - باهر المحمدي - ريتشارد بافور - أحمد أيمن.
الوسط: عماد حمدي - إبراهيم عبد الخالق - محمود دونجا - محمد صادق - كريم بامبو - وجيه عبد الحكيم - محمد الضرف - محمد الشامي.
الهجوم: بنسون شيلونجو - أودا مارشال - يحيى زايد.
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