الامارات | غوارديولا يتمنى هزيمة ليفربول أمام بايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يتمنى هزيمة ليفربول أمام بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه يتمنى فوز فريقه السابق بايرن ميونخ عندما يواجه ليفربول في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، حيث رشح المدرب الإسباني الذي قضى ثلاثة مواسم ناجحة في بايرن قبل الانتقال إلى السيتي في 2016، بطل ألمانيا للتفوق على أرضه، بعدما تعادل دون أهداف في ليفربول الشهر الماضي في أنفيلد.

وقال غوارديولا بعد الفوز 7-0 على شالكه: "أنا أتأسف للجماهير الإنجليزية لكني أريد أن يتأهل بايرن".

وأضاف: "أنا أحب ميونخ وأنا أحب بايرن، لدي الكثير من الأصدقاء هناك، إنها مباراة حاسمة للفريقين لكني أشعر أن بايرن سيتأهل وأتمنى ذلك".

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إذا تأهل ليفربول ستصبح هذه أول مرة منذ 2009 تصل فيها 4 فرق إنجليزية إلى دور ربع النهائي في دوري الأبطال، بعد صعود أيضاً السيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وتسيطر الأندية الإسبانية على لقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، إذ أحرز ريال مدريد وبرشلونة اللقب 7 مرات في آخر 10 مواسم.

وقال غوارديولا: "إنه جيد لكرة القدم الإنجليزية وصول ثلاثة فرق إلى دور ربع النهائي، وربما أيضاً يصل ليفربول، في العقد الأخير هيمنت الفرق الإسبانية على كل شيء، إنه شيء جيد لنا، بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية هذا رائع".