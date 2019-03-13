دراسة لـ"فيفا": ملاعب في خمس دول عربية يمكن استخدامها بكأس العام إضافة لقطر

سيتخذ "فيفا" قرارا نهائيا حيال زيادة عدد الدول المشاركة في بطولة كأس العالم في يونيو المقبل.

ووفق متابعة "الخليج 365"، خلصت دراسة جدوى أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن كأس العالم المقبل في 2022 الذي سيقام بقطر قد ينعقد بمشاركة 48 منتخبا بالاستعانة بدولة جارة على الأقل كمضيف مشارك لقطر.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس، التي اطلعت على نسخة من الدراسة، قيمة القضايا السياسية واللوجيتسية والقانونية المتعلقة بإضافة 16 منتخبا إلى المسابقة، بعد مرور 8 سنوات على فوز قطر بحق استضافة المونديال.

وحددت الدراسة ملاعب في البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات يمكن استخدامها في المسابقة، وينتظر أن يناقش مجلس فيفا الأمر في اجتماع يعقد بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة.

وتقول الدراسة إن إضافة المنتخبات الـ16 ستضخ قرابة 400 مليون دولار كمدخولات إضافية للمونديال.

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وكان رئيس صحيفة البلاد البحرينية مؤنس المردي، قال إن «تنظيم الحمدين يكرس بعمق الفساد في أهم جهاز رياضي بالعالم، ويعمد لمصلحته الشخصية والفئوية على إفساد سمعة رياضة كرة القدم، وتسييسها، والإخلال المتعمد بالاشتراطات الدولية التي وضعها «الفيفا».

وبين في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - بأن الفضائح المدوية التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» أخيراً على صفحتين كاملتين، متناولة بشكل موسع مستندات سرية مسربة، تشير لدفع الحكومة القطرية مبالغ ضخمة بشكل رشاوى قدرت بـ 880 مليون دولار لـ«الفيفا» للفوز بتنظيم كأس العالم، ما يقدم للعالم دلالات جديدة بعدم قانونية الاستضافة القطرية لهذا الحدث العالمي.

والتي تقدم الضمانات لكل الدول المترشحة في التنافس الشريف والشفاف والعادل، لنيل شرف استضافة البطولة، وهو ما لا يسمح به تنظيم الحمدين».

وزاد: «فازت قطر بتنظيم كأس العام 2022 ولم يكن لديها ساعتها ملعب واحد على أرض الواقع صالح لاستضافة البطولة، فكيف فازت إذاً؟! إنه الفساد وبث الرشاوى الفائقة»