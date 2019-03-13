شكرا لقرائتكم خبر عن «القدساويون» يدعون فريقهم قبل لقاء «الفيصلي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال اليومين الماضيين، حضور عدد من الجماهير القدساوية لدعم الفريق قبل مواجهة الفيصلي غدًا (الخميس)، ضمن الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحرص محبوا القادسية الالتفاف حول فريقهم ودعمه والوقوف بجانبه خصوصاً في ظل تذبذب مستوى ونتائج الفريق خلال الجولات الماضية من الدوري.

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وواصل الفريق القدساوي أمس تدريباته اليومية تحت إشراف مدربه الوطني بندر باصريح، الذي يسعى للنهوض بالفريق وإعادته لسكة الانتصارات من جديد بعد موجة الخسائر التي اجتاحت الفريق، وركز باصريح خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سوف يطبقها في مباراة الفيصلي.

وأكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على أهمية مباراة الفيصلي كونها تعتبر اختباراً حقيقياً للاعبين، مؤكدا أن فريق القادسية يملك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين باستطاعتهم صنع الفارق.

وقال: «من الصعب تغيير جلد الفريق خلال ثلاثة أيام، ولكن سأبذل كل مالدي من أجل اسعاد الجماهير القدساوية»، مشيراً إلى موافقته على تدريب القادسية في هذا الوقت الحرج، لان النادي هو من قدمه للجماهير ويجب عليه الوقوف معهم، مضيفاً: «إن شاء الله نصل للفريق إلى بر الأمان، بدعم ومساندة جميع القدساويين وأبناء مدينة الخبر».