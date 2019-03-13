شكرا لقرائتكم الأهلى يضم صبيحة فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى سرية تامة أتفق مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى النصر على ضم المدافع أحمد صبيحة، والذى يعد أفضل مدافع فى دورى الدرجة الثانية هذا الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل لتدعيم الدفاع الأحمر.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أجرى اتصالاً هاتفياً بسيد عيد المدير الفني للنصر، استعلم خلالها عن مستوى صبيحة، واستفسر عن أبرز سماته الفنية، ليؤكد له الأخير أنه موهبة كبيرة لن تقل عن عمار حمدي، الذي ضمه الأهلى من النصر، كما أنه يتميز بإجادة الألعاب الهوائية والتمرير الدقيق وبناء الهجمات بدقة.

وأضاف المصدر أن هناك جلسة ستجمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع إدارة النصر خلال الفترة القادمة، لبحث مطالبهم المادية لبيع أحمد صبيحة فى ظل وجود اقتناع تام بضرورة ضم اللاعب، خاصة بعد الاستقرار على عدم تجديد عقد محمد نجيب.