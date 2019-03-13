رونالدو "عقدة" أتلتيكو مدريد...

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جدة - عمرو شويل أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عقدته لفريق أتلتيكو مدريد بعدما نجح في إقصاء الفريق الإسباني للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم بدوري أبطال أوروبا. وسجل كريستيانو رونالدو هاتريك قاد يوفنتوس للفوز 3/0 والعبور لربع نهائي دوري الأبطال بعدما عوَّض الخسارة ذهابا بنتيجة 2/0 في مدريد. وفي آخر 6 نسخ من البطولة ودع أتلتيكو مدريد دوري الأبطال 5 مرات عند مواجهة رونالدو، وجاءت البداية في 2013/2014 عندما توج ريال مدريد باللقب على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية. وفي 20144/2015 ودع أتلتيكو مدريد البطولة من ربع النهائي أمام ريال مدريد بمشاركة رونالدو. Advertisements 2015/2016 خسر أتلتيكو النهائي مجددا أمام ريال مدريد بمشاركة رونالدو. 2016/2017 ودع أتلتيكو البطولة من نصف النهائي بمشاركة رونالدو. 2018/2019 سجل كريستيانو رونالدو هاتريك أطاح بأتلتيكو من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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