شكرا لقرائتكم جمال حمزة عن اهدار الفرص : "مفيش تدريب كويس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن السبب الرئيسي في تفاقم ظاهرة اهدار الفرص السهلة بين مهاجمي الدوري العام، يرجع إلى نقص البرنامج التدريبي، وعدم احتوائه على فقرات تخصصية للمهاجمين.

وقال حمزة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الأزمة أثرت بشكل كبير على منتخب الفراعنة، ليضطر المنتخب للاعتماد على لاعبين في مركز الهجوم مثل محمد صلاح وعمرو وردة وغيرهم .

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أضاف نجم الزمالك السابق، أن إهدار الفرص فترة وارد أن يمر بها أي مهاجم لكن الثقة بالنفس و الثبات الانفعالي، يسهلان تخطي هذه المرحلة للمهاجمين، مشيراً إلى أن اللاعبين أصحاب الخبرات مثل أحمد علي وحسام باولو يجيدان التعامل مع هذه المواقف لذلك يسيران بشكل موفق في الدوري.

وعن هجوم الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يونيو المقبل، أكد جمال حمزة أن مروان محسن وعمر السعيد الأفضل لقيادة الهجوم، في الوقت الذي يجب فيه على أجيري مدرب المنتخب اعادة النظر في انضمام أحمد علي لأنه جدير بالفرصة .