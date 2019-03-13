شكرا لقرائتكم مران الاهلي..الشناوى في "الجيم"..وتأهيل حمدي وسليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أدى حمدي فتحي لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام بتروجت ولم يتمكن من استكمال اللقاء، حيث سيغيب لمدة ٦ أسابيع.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفى ذات السياق ، خاض وليد سليمان برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التى يعاني منها حيث خاض تدريبات مكثفة تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق ، ويعاني وليد سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي.
على الصعيد ذاته ، أدى محمد الشناوي حارس الفريق مران تأهيلي بالجيم ، فيما ظهر الثنائى علي لطفي وأحمد طارق سليمان في تدريبات حراس المرمي.
ويعاني محمد الشناوي من التواء في الكاحل تعرض له خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي الأخيرة، الا ان الجهاز الطبي اكد علي قدرة الحارس الدولي على اللحاق بمواجهة شبيبة الساورة، المقرر اقامتها السبت المقبل في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
فيما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بتقديم اقصى جهد في مواجهة الساورة المقبلة والتي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها لضمان التأهل للدور التالي.
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