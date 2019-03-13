مران الاهلي..الشناوى في "الجيم"..وتأهيل حمدي وسليمان...

جدة - عمرو شويل

أدى حمدي فتحي لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام بتروجت ولم يتمكن من استكمال اللقاء، حيث سيغيب لمدة ٦ أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وفى ذات السياق ، خاض وليد سليمان برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التى يعاني منها حيث خاض تدريبات مكثفة تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق ، ويعاني وليد سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة في شهر يناير الماضي.