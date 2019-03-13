شكرا لقرائتكم عمرو جمال يدعم لاعبي الاهلي بـ"عزومة لم الشمل" قبل مواجهة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم عمرو جمال مهاجم الأهلي عزومة لزملائه اللاعبين بعد مران الفريق اليوم الأربعاء، والتي تأتي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري الحاسمة ، والتي تأتي في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

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ويرغب لاعبو الأهلي في لم الشمل وتحفيز بعضهم البعض قبل مواجهة الساورة، والتي يحتاج فيها الفريق الأحمر للفوز لضمان التأهل للدور التالي في بطولة دوري ابطال افريقيا.

يستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والمقرر له السادسة من مساء السبت المقبل باستاد برج العرب وسط 15 ألف متفرج الذىن وافق الأمن علي حضورهم اللقاء .