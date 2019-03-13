شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يطير لتونس لمواجهة الافريقي في مباراة "الوداع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الإسماعيلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل فى طريقها إلى تونس للدخول فى معسكر مغلق إستعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويسعى الفريق الأصفر لتقديم عرض جيد ضد النادى التونسى فى ختام مبارياته الأفريقية بعدما ودع البطولة رسميا فى الجولة السابقة عقب تعادله مع مازيمبى الكونغولى بمصر. Advertisements أنهى الجهاز الإدارى للإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، جميع الترتيبات اللازمة مع السفارة المصرية بدولة تونس بعد الإطمئنان على مقر إقامة الدراويش. وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، قد ضم 18 لاعبا خلال رحلته الأفريقية الأخيرة بعد إستبعاد محمود متولى وباهر المحمدى ومحمد مجدى الجمل وعماد حمدى لأسباب متعددة.

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