شكرا لقرائتكم نجم الاهلي السابق : "بحب الزمالك ومش هنسى تكريم مرتضى منصور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض شريف عبد المنعم لاعب الاهلي السابق، إتهامه بتوجيه إساءة إلي نادي الزمالك ، موضحاً أنه لم يُسئ لنادي الزمالك كما ردد البعض لكن البعض فغهم تصريحاته الأخيرة بشكل خاطئ.

كانت الساعات الماضية قد شهدت توجيه إتهامات لشريف عبد المنعم بعدما ذهب البعض إلى أنه تمنى خسارة الزمالك في مباراة جورماهيا الكيني الأخيرة ببطولة الكونفدرالية قبل أن يوضح شريف عبد المنعم موقفه ويؤكد أن البعض فسّرها بشكل خاطئ وقال أنه كان يقصد خسارة الزمالك من الأهلي في قمة الكرة المصرية يوم 30 مارس الجاري.

وشدد نجم الأهلي الأسبق على أنه تمنّى الفوز للزمالك في مباراة جورماهيا الكيني التى حقق فيها الفارس الأبيض إنتصاراً كبيراًُ برباعية نظيفة ، موضحاً أنه كلاعب سابق في الأهلي تمنى فوز فريقه في القمة لكنه تمنى فوز الزمالك في المنافسات الافريقية.

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وقال عبد المنعم خلال تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو "اون سبورت اف ام" : لم أسيء لنادي الزمالك فعلاقتنا به جيدة، بل إنني أشدت بلاعبيه عقب مباراة جور ماهيا ، وأكدت أن لديه لاعبين من أفضل لاعبي الدوري في الموسم الحالي وهما عبد الله جمعة ويوسف اوباما ، كما اشدت بطارق حامد على المستوى المتميز الذى يقدمة مع القلعة البيضاء .

وقال عبد المنعم: لا توجد مشكلة لي مع الزمالك ولا يمكن أن أنسى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قام بتكريمي العام الماضي ، موضحاً انه ارسل لرئيس نادى الزمالك ونجلة امير رساله عبر "الواتساب" للتأكيد على أنه ليس لديه مشكلة مع الزمالك وأنه يحب النادي الكبير.

وطلب عبد المنعم من الجميع ان يقف خلف الزمالك في بطولة الكونفدرالية لانه يمثل مصر ، كما طلب من عامر حسين رئيس لجنه المسابقات ان يعامل الزمالك نفس معاملة الأهلى فى كل شىئ.