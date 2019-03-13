شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يغيب عن مران الأهلي.. ولاسارتي يحاضر اللاعبين قبل مواجهة الشبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غاب محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي عن مران فريقه الجماعي المقام حاليآ على ملعب التتش بالجزيرة، فيما ظهر الثنائى علي لطفي ومحمد طارق سليمان في تدريبات حراس المرمي.

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ويعاني محمد الشناوي من التواء في الكاحل تعرض له خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي الأخيرة، الا ان الجهاز الطبي اكد علي قدرة الحارس الدولي على اللحاق بمواجهة شبيبة الساورة، المقرر اقامتها السبت المقبل في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

فيما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بتقديم اقصى جهد في مواجهة الساورة المقبلة والتي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها لضمان التأهل للدور التالي.