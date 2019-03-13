شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي كناري كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كناري كلاسيك المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها لندن حتى الخامس عشر من مارس الجاري، وتصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 100 ألف دولار .

وتأهل ثلاث لاعبين مصريين إلى الدور ربع النهائي من البطولة وهم محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً، وفارس الدسوقي .

ويواجه محمد الشوربجي منافسه الإسباني ديكلان جيمس، فيما يلتقي طارق مؤمن مع الأسترالي ريان كوسكيلي، وأخيرا يتواجه فارس الدسوقي مع الفرنسي ماتيو كاستاجنيت.