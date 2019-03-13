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عزومة من عمرو جمال لتحفيز لاعبى الأهلى قبل مواجهة الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم عمرو جمال مهاجم الأهلي عزومة لزملائه اللاعبين بعد مران الفريق اليوم الأربعاء، والتي تأتي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري الحاسمة، والتي تأتي في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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ويرغب لاعبو الأهلي في لم الشمل وتحفيز بعضهم البعض قبل مواجهة الساورة، والتي يحتاج فيها الفريق الأحمر للفوز لضمان التأهل للدور التالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

يستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر له السادسة من مساء السبت المقبل باستاد برج العرب وسط 15 ألف متفرج الذىن وافق الأمن علي حضورهم اللقاء .

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