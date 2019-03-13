شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة من عمرو جمال لتحفيز لاعبى الأهلى قبل مواجهة الساورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم عمرو جمال مهاجم الأهلي عزومة لزملائه اللاعبين بعد مران الفريق اليوم الأربعاء، والتي تأتي قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري الحاسمة، والتي تأتي في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويرغب لاعبو الأهلي في لم الشمل وتحفيز بعضهم البعض قبل مواجهة الساورة، والتي يحتاج فيها الفريق الأحمر للفوز لضمان التأهل للدور التالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
يستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والمقرر له السادسة من مساء السبت المقبل باستاد برج العرب وسط 15 ألف متفرج الذىن وافق الأمن علي حضورهم اللقاء .
كانت هذه تفاصيل خبر عزومة من عمرو جمال لتحفيز لاعبى الأهلى قبل مواجهة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.