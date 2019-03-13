قصة صور .. جنش.. أسد عرين ميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمود عبد الرحيم " جنش " حارس مرمى نادى الزمالك أحد الأعمدة الأساسية بالفريق الأبيض فى ظل تألقه القوى هذا الموسم .
جنش يتألق بصورة لافتة للإنتباه فى المباريات ، فضلا عن أنه يشارك فى جزء كبير من الحفاظ لعى مرماه من الأهداف فى ظل حلم التتويج بـ الثنائية هذا الموسم " الدورى و الكونفدرالية " .
كما أن جنش إستطاع أن ينال تقدير المدير الفنى للقلعة البيضاء السويسرى كريستيان جروس و الجماهير البيضاء فى ظل الإعتماد عليه بعد رحيل احمد الشناوى إلى صفوف بيراميدز .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الحماس على وجه حارس الزمالك و جانب من حياته الشخصية فى الصور التالية :
جنش وزميله حميد أحداد
جنش فى تدريب الزمالك
جنش 2
جنش فى أحد تدريبات المنتخب
جنش فى العمرة
جنش فى الملعب
جنش فى مرحلة الطفولة مع والده
جنش و زوجته و أبناؤه
جنش و زوجته
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