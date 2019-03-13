قصة صور .. جنش.. أسد عرين ميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمود عبد الرحيم " جنش " حارس مرمى نادى الزمالك أحد الأعمدة الأساسية بالفريق الأبيض فى ظل تألقه القوى هذا الموسم .

جنش يتألق بصورة لافتة للإنتباه فى المباريات ، فضلا عن أنه يشارك فى جزء كبير من الحفاظ لعى مرماه من الأهداف فى ظل حلم التتويج بـ الثنائية هذا الموسم " الدورى و الكونفدرالية " .

كما أن جنش إستطاع أن ينال تقدير المدير الفنى للقلعة البيضاء السويسرى كريستيان جروس و الجماهير البيضاء فى ظل الإعتماد عليه بعد رحيل احمد الشناوى إلى صفوف بيراميدز .



و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الحماس على وجه حارس الزمالك و جانب من حياته الشخصية فى الصور التالية :



جنش وزميله حميد أحداد



جنش فى تدريب الزمالك



جنش 2

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جنش فى أحد تدريبات المنتخب



جنش فى العمرة



جنش فى الملعب



جنش فى مرحلة الطفولة مع والده



جنش و زوجته و أبناؤه