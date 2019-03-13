صور .. بعثة الإسماعيلى تغادر لتونس لملاقاة الأفريقى بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الإسماعيلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل فى طريقه إلى تونس للدخول فى معسكر مغلق إستعدادا لملاقاة الأفريقى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويسعى الفريق الأصفر لتقديم عرض جيد ضد النادى التونسى فى ختام مبارياته الأفريقية بعدما ودع البطولة رسميا فى الجولة السابقة عقب تعادله مع مازيمبى الكونغولى بمصر. أنهى الجهاز الإدارى للإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، جميع الترتيبات اللازمة مع السفارة المصرية بدولة تونس بعد الإطمئنان على مقر إقامة الدراويش. وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، قد ضم 18 لاعبا خلال رحلته الأفريقية الأخيرة بعد إستبعاد محمود متولى وباهر المحمدى ومحمد مجدى الجمل وعماد حمدى لأسباب متعددة.

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