شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد يهدد عودة "بوطيب" لقيادة هجوم الزمالك أمام حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا للسفر إلى الجزائر بعد غد الجمعة، فى إطار التحضيرات لمواجهة نصر حسين داى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، للمجموعة الرابعة التى يحتل صدارتها الأبيض برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتليتكو الأنجولى برصيد 7 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى فى المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يأتى جورماهيا الكينى فى المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

دخل الثنائى عمر السعيد وخالد بوطيب، فى منافسة قوية على قيادة خط هجوم الزمالك، فى موقعة نصر حسين داى بعدما ظهر عمر السعيد بمستوى جيد عقب عودته للمشاركة كأساسى فى المباراة الماضية أمام جورماهيا الكينى وتسجيله هدفًا وتنفيذه التعليمات المطلوبة من خلال الجهاز الفنى، فيما عاد بوطيب للفريق الأبيض بعد تغيبه عن مباراة جورماهيا لارتباطه بمراسم جنازة والده، ومن المنتظر أن يحسم جروس خلال تدريبات الأيام المقبلة هوية اللاعب من الثنائى الذى سيقود هجوم الفريق فى مباراة نصر حسين داى، التى يكفى الأبيض الفوز بها أو التعادل؛ من أجل الصعود لدور ربع النهائى للبطولة الأفريقية.

تحدث جروس مع لاعبى الزمالك حول ضرورة التركيز من أول دقيقة حتى صافرة النهاية مثلما حدث فى مباراتى بترو أتليتكو الأنجولى وجورماهيا الكينى، وذلك حتى يخرج الفريق من المباراة بتحقيق الهدف المنتظر وهو الصعود لربع النهائى، كما شدد جروس على ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك أمام الفريق الجزائرى وهو ما امتاز به الفريق الأبيض فى مباراتى بترو أتليتكو وجورماهيا فى أخر جولتين من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.