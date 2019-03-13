شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية فى ربع نهائى بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة بلاك بول الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بالتجمع الخامس حتى الـ15 من مارس الجاري، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 100 ألف دولار.

وكانت 4 لاعبات مصريات تأهلت إلى ربع النهائي، وهن رنيم الوليلي المصنفة الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية، فيما حققت هانيا الحمامي مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلبت على نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا ، لتجبرها على وداع البطولة من دور الـ 16، و نوران جوهر المصنفة الثامنة.

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نور الطيب

وتلتقي رنيم الوليلي بمنافستها الانجليزية لورا ماسورا في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً، فيما تواجه نوران جوهر مواطنتها هانيا الحمامي في تمام الخامسة، وفي تمام الثامنة إلا ربع تواجه نور الشربيني منافستها الفرنسية كاميل سيرم .

يذكر أن نور الشربيني هي حامل لقب بطولة العالم في الموسم الجاري، حيث حصدت البطلة المصرية اللقب الأبرز في الاسكواش، عقب تغلبها على نور الطيب في المباراة النهائية بداية مارس الجاري.