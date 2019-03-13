كتب- عمر قورة
تُختتم منافسات جولة الإياب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء حين يستضيف بايرن ميونيخ الألماني ليفربول الإنجليزي، ويصطدم برشلونة الإسباني مع ليون الفرنسي، بعد أن انتهت جولة الذهاب لكلتا المواجهتين بالتعادل السلبي.
- آمال بايرن
بايرن ميونيخ آمال الجماهير الألمانية في البطولة الأوروبية، بعد أن خرج غريمه بوروسيا دورتموند من منافسات البطولة على يد توتنهام الإنجليزي، وشالكه على يد مانشستر سيتي بعدما خسر أمامه بنتيجة (10-2) في مجموع المباراتين.
وعاد بايرن ميونيخ لأفضل مستوياته محليًا...
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. صلاح يواجه بايرن ميونيخ للإبقاء على "حلم الأبطال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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