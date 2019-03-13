أتلتيكو هوايته.. 5 مباريات إقصائية و"هاتريك" سابق شكلت "هيمنة" رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم تقدم أتليتكو مدريد بنتيجة الذهاب أمام يوفنتوس الإيطالي بهدفين، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استطاع أن يفي بوعده أمام جماهير نادي السيدة العجوز بتسجيله ثلاثة أهداف.

ثلاثية رونالدو في شباك الروخي بلانكوس أقصت نادي العاصمة الإسبانية من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل النادي القادم من مدينة تورينو مشواره في البطولة الأوروبية.

وبعيدًا عن تأهل اليوفي لدور الثمانية لكن رونالدو أصبح يشكل كابوسًا حقيقًا لأتليتكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بعدما تفوق النجم البرتغالي على فريق العاصمة في خمس مناسبات بالبطولة الأوروبية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، تفوق رونالدو على فريق الأتليتي وسيموني خلال المواجهات الاقصائية:

- نهائي 2014

على ملعب "النور" معقل فريق بنفيكا البرتغالي، التقى الغريمين ريال مدريد بجاره اللدود أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة (2013 -2014).

ورغم تفوق الروخي بلانكوس بالنتيجة إلا أن الميرنجي تمكن من الرد برباعية في مباراة وصلت للأشواط الإضافية حيث شهد اللقاء تسجيل رونالدو هدف فريقه الرابع من ضربة جزاء.

- ضربة هيرنانديز

في الموسم التالي من دوري الأبطال وتحديدًا في نسخة (2014 -2015) واجه ريال مدريد خصمه أتليتكو مدريد في إطار مباريات دور الثمانية من البطولة.

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المباراة الأولى والتي أقيمت على ملعب "فيسينتي كالديرون" معقل الأتليتي السابق انتهت أحداثها سلبية، لكن وفي مباراة العودة استطاع المكسيكي خافيير هيرنانديز مهاجم المرنجي وقتها أن يسجل هدف الفوز بالدقيقة 88.

وشهدت المباراتين تواجد النجم البرتغالي رونالدو والذي قاد فريقه وقتها للتأهل لنصف النهائي.

- نهائي 2016

على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان الإيطالية، عاد ريال مدريد بقيادة رونالدو ليلتقي جاره أتليتكو مدريد في نهائي نسخة (2015 -2016).

الريال تقدم بهدف أحرزه سيرجيو راموس إلا أن البلجيكي كاراسكو تمكن من الرد بتسجيل هدف التعادل للأتليتي لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.

وفي ركلات الترجيح استطاع رونالدو للمرة الثالثة أن يقود الريال للفوز بعدما أحرز الركلة الخامسة لتنتهي المباراة (5-3) بركلات الترجيح.

- ثلاثية سابقة

في النسخة قبل الماضية، التقى ريال مدريد بقيادة نجمه الأول رونالدو بمنافسه أتليتكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة الأولى والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" استطاع رونالدو أن يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" لتنتهي المباراة بنتيجة (3-0) للميرنجي.

وفي لقاء العودة، حقق أتليتكو مدريد فوزًا لكنه ليس كافيًا بهدفين مقابل هدف ليتأهل الريال للنهائي مستفيدًا من مجموع المباراتين (4-2).