سام مرسي لمصراوي: أتطلع لخوض أمم أفريقيا مع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

أكد سام مرسي، قائد نادي ويجان الإنجليزي، لاعب منتخب مصر، أنه يتطلع لخوض تجربة التواجد في كأس أمم أفريقيا 2019 مع الفراعنة، خلال شهر يونيو المقبل.

وأشار مرسي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن عقده مع ويجان مستمر لمدة موسمين مقبلين، متمنيًا أن ينهي الموسم الجاري بشكل جيد مع الفريق.

وقال قائد ويجان: "أجيري مدرب رائع وخبير في هذا المجال؛ فلديه مسيرة مميزة وناجحة، أثق بأنه سيحقق نجاحًا مذهلًا مع المنتخب المصري".

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وأكمل: "لدينا بطولة كأس الأمم على أرضنا ووسط جمهورنا، وأتطلع بشدة أن أخوض هذه التجربة مع منتخب مصر".

واختتم: "مستقبليًا لديّ موسمان آخران مع ويجان، وأستمتع حاليًا بما أقدمه مع الفريق، وأتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد".

ولا يتواجد سام مرسي في قائمة منتخب مصر المستدعاة لمواجهتي النيجر ونيجيريا خلال شهر مارس الجاري، في ظل استدعاء خافير أجيري، المدير الفني للفراعنة، عددا من الوجوه الجديدة.