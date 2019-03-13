بعثة الزمالك تستغيث بالأمن الجزائري قبل مواجهة نصر حسين داي

طلب مسئولو نادي الزمالك تأمين كامل للبعثة في الجزائر استعدادا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري الأحد المقبل فى الجزائر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية و يخشى مسؤولو الزمالك تعرض البعثة لأي مضايقات من قبل الجماهير الجزائرية وخاصة أن الفترة الأخيرة هناك شهدت مظاهرات في الوقت الذي أكد فيه مسئولو السفارة المصرية لإدارة الزمالك على تذليل كل الصعوبات أمام البعثة وتوفير المناخ الجيد لهم وسيتم تأمين البعثة بمجرد الوصول وحتى المغادرة

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