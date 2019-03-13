تعرف على موعد مباراة برشلونة وليون والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأربعاء، مباراة برشلونة وليون على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويرغب فريق برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز في عقر داره وسط جمهوره وتحقيق

نتيجة إيجابية، بينما يسعي فريق ليون الفرنسي في تعويض نتيجة الذهاب خارج التي انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة برشلونة وليون

من المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وليون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

كما يكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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في حين يكون في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون

تذاع مباراة برشلونة وليون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة،

وذلك بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

جدير بالذكر أن انتهت مباراة الذهاب بفرنسا معقل ليون بالتعادل السلبي.