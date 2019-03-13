اونلاين | Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 13-3-2019 دوري الابطال | كورة لايف .. Live7hd

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Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 13-3-2019 دوري الابطال | كورة لايف .. Live7hd

سيكون عشاق كرة القدم عالمياً على موعد مع مباراة المتعة والإثارة بين فريقي ليفربول وبايرن ميونيخ وذلك مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 13-3-2019 دوري الابطال | كورة لايف .. Live7hd

وتنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر موعد انطلاق المباراة لتشجيع النجم محمد صلاح لاعب الريدز على أمل أن ينجح هذه المرة في هز شباك العملاق البافاري مانويل نوير.

Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 13-3-2019 دوري الابطال | كورة لايف .. Live7hd

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي لم يقدم خلالها محمد صلاح المستوى المعهود عنه منذ الموسم الماضي مع الأحمر.

Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 13-3-2019 دوري الابطال | كورة لايف .. Live7hd

ويستضيف بايرن ميونيخ على استاد أليانز أرينا منافسه ليفربول وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 13-3-2019 دوري الابطال | كورة لايف .. Live7hd

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وستذاع مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي عصام الشوالي وخليل البلوشي.

Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 13-3-2019 دوري الابطال | كورة لايف .. Live7hd

ونرصد لكم 5 قنوات أجنبية يمكنكم من خلالها مشاهدة مباراة ليفربول والبايرن في دوري أبطال أوروبا:

Yalla shoot بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ 13-3-2019 دوري الابطال | كورة لايف .. Live7hd

1- قناة RMC Sport 1 HD

2- قناة BT Sport 2 HD

3- قناة CBC Sport HD

4- قناة Rai 1

5- قناة Varzish Sport HD