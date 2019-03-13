اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وليون Youtube بث مباشر دوري الابطال (بث مباشر) Live - يلا شووت

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مشاهدة مباراة برشلونة وليون Youtube بث مباشر دوري الابطال (بث مباشر) Live - يلا شووت

يلتقي نادي برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، ضد نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون Youtube بث مباشر دوري الابطال (بث مباشر) Live - يلا شووت

وسوف تقوم قنوات بي إن سبورت الرياضية، بإذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، حيث سيعلق على اللقاء المعلقين :-

- علي محمد علي.

- حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون Youtube بث مباشر دوري الابطال (بث مباشر) Live - يلا شووت

ويأتي تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي :-

مشاهدة مباراة برشلونة وليون Youtube بث مباشر دوري الابطال (بث مباشر) Live - يلا شووت

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حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو.

خط الوسط : آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم : عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون Youtube بث مباشر دوري الابطال (بث مباشر) Live - يلا شووت

بينما جاءت تشكيلة أولمبيك ليون الأساسية :-

حراسة المرمى : أنتوني لوبيز.

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - جاسون ديناير- ليو دوبويس - كيني تيت.

خط الوسط : تانغي ندومبيلي - لوكاس توسارت - ممفيس ديباي - حسام عوار - نبيل فقير.

خط الهجوم : موسى ديمبيلي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي برشلونة الإسباني، ضد فريق أولمبيك ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.