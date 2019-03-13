اونلاين | Mo Salah Match .. بث مباشر مباراة ليفربول 13 مارس في دوري الابطال .. كورة اون لاين.. بث الاسطورة .. يلا شوت لايف kooora

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Mo Salah Match .. بث مباشر مباراة ليفربول 13 مارس في دوري الابطال .. كورة اون لاين.. بث الاسطورة .. يلا شوت لايف kooora plus

يلتقي نادي برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، ضد نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Mo Salah Match .. بث مباشر مباراة ليفربول 13 مارس في دوري الابطال .. كورة اون لاين.. بث الاسطورة .. يلا شوت لايف kooora plus

وسوف تقوم قنوات بي إن سبورت الرياضية، بإذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، حيث سيعلق على اللقاء المعلقين :-

- علي محمد علي.

- حفيظ دراجي.

Mo Salah Match .. بث مباشر مباراة ليفربول 13 مارس في دوري الابطال .. كورة اون لاين.. بث الاسطورة .. يلا شوت لايف kooora plus

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Mo Salah Match .. بث مباشر مباراة ليفربول 13 مارس في دوري الابطال .. كورة اون لاين.. بث الاسطورة .. يلا شوت لايف kooora plus

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي شهدت غياب تام لتثير الثلاثي النرعب "فيرمينو وصلاح وماني" حيث لم يقدموا مستوى جيد وسط تألق الألماني مانويل نوير حارس البايرن.

Mo Salah Match .. بث مباشر مباراة ليفربول 13 مارس في دوري الابطال .. كورة اون لاين.. بث الاسطورة .. يلا شوت لايف kooora plus

وتنطلق مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

Mo Salah Match .. بث مباشر مباراة ليفربول 13 مارس في دوري الابطال .. كورة اون لاين.. بث الاسطورة .. يلا شوت لايف kooora plus

ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة من أجل الفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور كما سيكون هناك ضغط كبير على ليفربول بعد الفشل في التسجيل خلال لقاء الذهاب بينهما.

Mo Salah Match .. بث مباشر مباراة ليفربول 13 مارس في دوري الابطال .. كورة اون لاين.. بث الاسطورة .. يلا شوت لايف kooora plus

وستكون مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي المتميز عصام الشوالي وخليل البلوشي.



