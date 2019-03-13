رياضة | بلدية المحلة يستضيف الرجاء غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يستضيف الرجاء غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب بلدية المحلة مباراة مرتقبة غدا الخميس، بين فريقي بلدية المحلة بقيادة "رامبو" المدير الفني، ونظيره الرجاء الذي يقوده "طارق محجوب" فنيا، بالجولة 22 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

يسعي بلدية المحلة في هذه المواجهة لعدم التفريط بأي نقطة وخصوصا أن الفريق يبحث عن الانتصار الثالث له علي التوالي، لمحو اخفاقات الجولات السابقة، في ظل أن الفريق يعيش أفضل حالاته بعد تغير المدير الفني الذي قاد مباراتين مع كفر الشيخ وتلا وحقق فيهم الفوز، وخصوصا أنه لا يوجد غيابات كثيرة في صفوف الفريق الملكي.

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ويدخل الرجاء اللقاء وليس أمامه إلا الفوز، لمعاودة الانتصارات التي غابت عن الفريق، وتحسين موقفه في جدول المسابقة، وكان قد حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء في الدور الأول.

يدخل البلدية المباراة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، جمعهم من 9 فوز، و10 تعادل، وتلقي الهزيمة في مباراتين، وسجل 24 هدفًا وسكن مرماه 13 هدفًا ويأتي محمد نصر هدافا للفريق ب 8 أهداف.

بينما يأتي الرجاء في المركز السابع برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 10 مبارايات، وتعادل في 4، وتلقي هزيمة في 7 مواجهات، سجل 29 هدفا، واستلم 20 هدفا، ويأتي محمد المغربي هدافا للفريق برصيد 9 أهداف.