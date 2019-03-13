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رياضة | ماتشات اليوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 13 مارس 2019 عدداً من المواجهات النارية والمشتعلة وبالتحديد في ، لذلك نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

وسيكون عشاق الفرعون المصري محمد صلاح على موعد مع مباراة قوية ستجمع بين وبايرن ميونيخ على ملعب الأخير في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

- دوري أبطال أوروبا:

× ليون: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت حفيظ دراجي وعلي محمد علي

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بايرن ميونيخ × ليفربول: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت عصام الشوالي وخليل البلوشي

- الدوري التونسي:

الترجي × الصفاقسي: اليوم في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة الوطنية 1 HD

- الدوري المغربي:

نهضة بركان × الرجاء البيضاوي: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة

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