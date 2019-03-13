رياضة | ماتشات اليوم

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 13 مارس 2019 عدداً من المواجهات النارية والمشتعلة وبالتحديد في دوري أبطال أوروبا، لذلك نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

وسيكون عشاق الفرعون المصري محمد صلاح على موعد مع مباراة قوية ستجمع بين ليفربول وبايرن ميونيخ على ملعب الأخير في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

- دوري أبطال أوروبا:

برشلونة × ليون: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت حفيظ دراجي وعلي محمد علي

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بايرن ميونيخ × ليفربول: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت عصام الشوالي وخليل البلوشي

- الدوري التونسي:

الترجي × الصفاقسي: اليوم في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة الوطنية 1 HD

- الدوري المغربي:

نهضة بركان × الرجاء البيضاوي: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة