رياضة | مفاجأة سارة للأهلي قبل موقعة بطل الجزائر بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة للأهلي قبل موقعة بطل الجزائر بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو النادي الأهلي مفاجأة سارة قبل مباراة شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي يوم السبت المقبل نظيره الجزائري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ووافقت الجهات الأمنية زيادة عدد الجماهير في مباراة الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري، السبت المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية من 10 آلاف إلى 15 ألف مشجع.

Advertisements

وشدد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على استجابة الأمن لمفاوضات مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب، ونائبه العامري فاروق.

وأشاد باستجابة وزارة الداخلية والجهات الأمنية لطلب النادي الأحمر، والموافقة على دعمه بالحضور الجماهير.

ويمتلك الأهلي في رصيده 7 نقاط، في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام ملاحقه فيتا كلوب الكونغولي، فيما يتربع الفريق الجزائري على قمة الترتيب برصيد 8 نقاط، ويمتلك متذيل المجموعة فريق سيمبا حظوظه هو الأخر برصيد 6 نقاط.