رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

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يخطط ناديا ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي إلى إبرام صفقة تبادلية قوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن عزم الفريق الملكي وإدارة إنتر ميلان عقد صفقة تبادلية، تقضي بانتقال الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى ريال مدريد، مقابل ارتداء الفرنسي كريم بنزيما لقميص الفريق الإيطالي.

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وأوضحت أن الصفقة المنتظرة بين ريال مدريد وإنتر ميلان ستشهد انتقال بنزيما إلى الفريق الإيطالي مع دفع مقابل مادي للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لن يتأثر برحيل كريم بنزيما وقرب انضمام إيكاردي من إنتر خاصة بعد انهيار علاقة الأخير بناديه الإيطالي وغياب اللاعب عن مواجهات الفريق الأخيرة.