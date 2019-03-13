رياضة | 5 نجوم مرشحون للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 نجوم مرشحون للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا عن قائمة النجوم المرشحين للانضمام إلى الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل بعد قدوم الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يقوم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بتمويل زيدان بمبلغ مالي ضخم قد يصل إلى 300 مليون يورو لإبرام صفقات كبرى في الصيف.

وقال إدوارد إندا في تصريحاته لبرنامج الشيرنيجيتو : "هناك اتفاقية موقعة بين ريال مدريد وإدين هازارد".

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وأضاف: "أعتقد أن زيدان سيطلب ضم 5 صفقات رئيسية وهي إدين هازارد وبول بوجبا ولوكاس هيرنانديز وساديو ماني وكيليان مبابي".

وعن حديث إيسكو مع ميسي في الكلاسيكو، قال إندا:" أعتقد أن إيسكو أخبر ميسي أنه يود اللعب معه قريبًا جدًا".

وعن سبب عدم قدوم مورينيو لتدريب الريال، اختتم إندا تصريحاته قائلاً : "مجلس الإدارة بالكامل رفض فكرة التعاقد مع مورينيو".