تعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تختتم، اليوم الأربعاء، مباريات إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بمباراتين مهمتين تجمع الأولى برشلونة بليون والثانية بايرن ميونخ ضد ليفربول. وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم الأربعاء الـ13 من مارس/آذار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة: دوري أبطال أوروبا: برشلونة الإسباني VS أولمبيك ليون الفرنسي، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2. Advertisements بايرن ميونخ الألماني VS ليفربول الإنجليزي، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1. الدوري التونسي: الترجي VS الصفاقسي، الساعة الـ 16:30 بتوقيت مكة المكرمة الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناة الوطنية 1 التونسية.

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