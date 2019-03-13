متى تلعب الاتحادات الوطنية دورها في دفن «بي إن سبورت»؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كسبت السعودية معركتها ودقت أول مسمار في نعش قنوات بي إن سبورت من خلال إلغاء احتكارها مباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية.

ولحقت السعودية بهذه الخطوة الجريئة، بالاتحادات التي تحررت من سطوة الناقل الذي يستخدم قناته لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة.

فأين بقية الاتحادات الوطنية الأخرى، ومتى ستتحرر من هذه القنوات بحثا عن محاربة الاحتكار وضمان رياضة تتوافق مع مبادئ المنافسة الشريفة؟

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كثير من الاتحادات الوطنية كسرت شوكة بي إن سبورت ورفضت أن تنضم إلى قائمة ضحاياها وبقيت صامدة في وجهها، فيما بقيت الاتحادات العربية الحلقة الأضعف والأكثر استسلاما للقناة التي تخدم مصالح شخصية أكثر منها فائدة للعموم.

وتناطح قنوات أخرى في بلدان كثيرة، قنوات بي إن سبورت، من خلال امتلاك ما يؤهلها لنقل أبرز الأحداث والبطولات بعيدا عن التشفير والاحتكار، بما فيها مباريات كأس العالم البطولة الأكبر على مستوى العالم.

لماذا ألغي احتكار بي إن سبورت في السعودية ؟

عدم قانونية بث قنوات «بي إن سبورت» في المملكة

ارتكاب القنوات مخالفات قانونية ونظامية جسيمة

عدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة

عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة

بث المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي كخطوة أولية

التزام المملكة بتوفير طاقم نقل مصاحب من معلقين ومحللين

وضع الترتيبات الفنية اللازمة من أجل النقل المباشر في المرحلة المقبلة

العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير منصات نظامية تمكن المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بمنافسات بعيدة عن التشويه

أن تتخذ الاتحادات الوطنية إجراءات وقرارات مماثلة

أن تسهم الاتحادات الوطنية في المحافظة على نشر اللعبة بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة

ضمان رياضة تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادئ المنافسة ومحاربة الاحتكار

بماذا نادى الاتحاد السعودي؟

بلدان وقنوات تنقل الأحداث الرياضية بعيدا عن بي إن سبورت