اخبار الرياضه

ميدو وحمدالله وجمهور الاتحاد نجوم الجولة الـ 23

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

خطف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المصري أحمد حسام ميدو، جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير للمحترفين، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها ميدو بالجائزة، حيث سبق أن حققها في الجولة الـ 15.

وتوج ميدو بالجائزة لنجاحه في قيادة فريقه إلى خطف التعادل 1 - 1 أمام الهلال المتصدر في ملعبه وبين جماهيره، كما أن تعادل الهلال جاء بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية على المستويين المحلي والخارجي.

Advertisements

وحقق مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله جائزة أفضل لاعب في الجولة، نتيجة دوره في حسم مواجهة فريقه أمام الاتفاق بعد أن كانت في طريقها إلى التعادل، حيث سجل هدفين من أصل الأهداف الثلاثة التي سجلها فريقه (3 - 2)، أحدهما في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وسبق أن خطف حمدالله جائزة أفضل لاعب في الجولتين 13 و20.

واستعاد جمهور الاتحاد لقب الجمهور المثالي، وذلك بحضوره المميز في مباراة الفريق أمام الفيحاء، حيث بلغ عدد الحضور 32,162 مشجعا ومشجعة، أسهموا في مؤازرة الفريق وقيادته للفوز بنتيجة المباراة 2 - 0. وهي المرة الثامنة التي يتوج فيها جمهور الاتحاد باللقب.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو وحمدالله وجمهور الاتحاد نجوم الجولة الـ 23 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا