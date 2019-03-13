ميدو وحمدالله وجمهور الاتحاد نجوم الجولة الـ 23

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المصري أحمد حسام ميدو، جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها ميدو بالجائزة، حيث سبق أن حققها في الجولة الـ 15.

وتوج ميدو بالجائزة لنجاحه في قيادة فريقه إلى خطف التعادل 1 - 1 أمام الهلال المتصدر في ملعبه وبين جماهيره، كما أن تعادل الهلال جاء بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية على المستويين المحلي والخارجي.

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وحقق مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله جائزة أفضل لاعب في الجولة، نتيجة دوره في حسم مواجهة فريقه أمام الاتفاق بعد أن كانت في طريقها إلى التعادل، حيث سجل هدفين من أصل الأهداف الثلاثة التي سجلها فريقه (3 - 2)، أحدهما في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وسبق أن خطف حمدالله جائزة أفضل لاعب في الجولتين 13 و20.

واستعاد جمهور الاتحاد لقب الجمهور المثالي، وذلك بحضوره المميز في مباراة الفريق أمام الفيحاء، حيث بلغ عدد الحضور 32,162 مشجعا ومشجعة، أسهموا في مؤازرة الفريق وقيادته للفوز بنتيجة المباراة 2 - 0. وهي المرة الثامنة التي يتوج فيها جمهور الاتحاد باللقب.