ميونخ وبرشلونة في مواجهتين مثيرتين أمام ليفربول وليون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

تختتم جولة الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم بمباراتين يتوقع أن تحملا الكثير من الإثارة، حيث يلتقي بايرن ميونخ الألماني ليفربول الإنجليزي، ويصطدم برشلونة الإسباني مع ليون الفرنسي، بعد أن انتهت جولة الذهاب لكلتا المواجهتين بالتعادل السلبي.

ويحمل بايرن ميونخ آمال الجماهير الألمانية بشكل كبير في البطولة، بعد أن خرج غريمه بوروسيا دورتموند من البطولة على يد توتنهام الإنجليزي.

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وعلى ملعب كامب نو، قد يفتقد المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، جهود لاعبه عثمان ديمبلي في مواجهة ليون الفرنسي، حيث تعرض اللاعب الفرنسي لإصابة في الساق خلال المباراة أمام رايو فايكانو بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع.

ويتوقع مشاركة فيليب كوتينيو رغم أن لاعب ليفربول السابق واجه صافرات استهجان من قبل الجماهير مطلع هذا الأسبوع بعد عرض آخر مخيب للآمال.

وسيكون ليون الذي وصل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال 3 مرات متتالية بين عامي 2004 و2006، بحاجة إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز في اليوم، ليتأهل إلى الدور نفسه للمرة الأولى خلال 13 عاما.