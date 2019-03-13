الأهلي يوافق على تأجيل 16 آسيا ويسقط بطشقند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز العتيبي _ جدة

أحاطت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي الاتحاد السعودي لكرة القدم بموافقتها على تأجيل منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا حال تأهل الفريق إلى هذه المرحلة، لأن ذلك سيمكن الفريق من التمتع بالراحة نتيجة الضغط المتواصل في الموسم ما بين المشاركات المحلية والخارجية، وخاصة أن الأهلي يؤمل كثيرا في البطولة الآسيوية التي لم يسبق له تحقيقها.

على الصعيد نفسه، رسب الفريق أمس في اختبار باختاكور الأوزبكي وخسر بنتيجة 0-1 في المباراة التي جرت على ملعب الأخير في العاصمة طشقند في إطار الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

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وكان الأهلي افتتح مشواره في البطولة بالفوز على السد القطري 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما تعادل باختاكور مع بیرسبولیس الإيراني 1-1.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ضربة ثابتة نفذها مارات بيكمايف أرضية زاحفة في الدقيقة 62، لم ينجح حارس المرمى محمد العويس في إبعادها.

وكان المدير الفني للأهلي، الأروجوياني خورخي فوساتي، بدأ المباراة بتشكيلة ضمت: محمد العويس، سعيد المولد، حسين عبدالغني، عبدالباسط هندي، باولو دياز، سانتوس، حسين المقهوي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، عمر السومة، مهند عسيري.