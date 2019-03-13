شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد يوم 13-3- 2019 الريال يستهدف نجم الشياطين الحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار مانشستر يونايتد يوم 13- 3- 2019 عدة أحداث على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الإداري أو الفني، حيث أن الفريق الأحمر قام بتجديد عقد مدافعه البرازيلي أندرياس بيريرا لمدة موسم إضافي، هذا بالإضافة إلى أن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم الشياطين الحمر بعد تألقه الكبير خلال الفترة الماضية.

مانشستر يونايتد يجدد عقد مدافعه بيريرا

من أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن وفقاً لشبكة سكاي نيوز فأن الفريق الأحمر قد جدد عقد مدافعه البرازيلي أندرياس بيريرا لمدة موسم إضافي لينتهي في صيف عام 2020، حيث كان عقده القديم ينتهي مع الفريق في شهر يونيو المقبل من العام الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، حيث سيلتقي فريق واتفورد في الجولة المقبلة من البريميرليج.

بينما على مستوى المنافسة الأوروبية فأن الشياطين الحمر قد نجحوا في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلبوا على فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "حديقة الأمراء".

اليونايتد يفكر في إعارة أليكسيس سانشيز

ومن ضمن أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن صحيفة ذا صن الإنجليزية قد أكدت أن إدارة الفريق الأحمر تفكر جدياً في إعارة اللاعب أليكسيس سانشيز، خاصة بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية.

وكان نجم منتخب تشيلي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2018 قادمًا من صفوف أرسنال بعقد يمتد لـ 4 سنوات ونصف، في صفقة تقاضى فيها اللاعب أجراً وصل إلى 25 مليون إسترليني سنوياً، جعله من أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي.

وفشل سانشيز في التواجد كأساسي مع الفريق خلال تولي البرتغالي مورينيو القيادة الفنية للفريق، ومع تولي المدرب النرويجي أولى جولنار سولشاير تدريب الفريق ظن الجميع أن الأمر سيختلف إلا أن مع الوقت لم تتغير الأمور وظل سانشيز بعيداً عن البساط الأخضر.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم اليونايتد

على جانب آخر من أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن ريال مدريد الإسباني وضع اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم الشياطين الحمر ضمن خطة صفقاته للصيف المقبل، وذلك من أجل تدعيم الفريق وتقديم موسم قوي.

ووفقاً للبرنامج الإسباني "التشرينجيتو"، فإن زيدان طلب التعاقد مع 5 لاعبين وهم إيدين هازارد لاعب تشيلسي، بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، لوكاس هيرنانديز لاعب أتليتكو مدريد، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وساديو ماني نجم ليفربول.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة ريال مدريد قد خصصت 300 مليون إسترليني لدعم الفريق بصفقات مميزة خلال الموسم المقبل، في محاولة لتحسين الصورة التي قدمها الملكي في الموسم الحالي حيث قدم الفريق الأبيض واحداً من أسوء مواسمه على الإطلاق.

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كان إدارة ريال مدريد قد أعلنت بالأمس عن تعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرباً للفريق خلفاً للأرجنتيني سانتياجو سولاري، وذلك بعدما ودع الملكي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق أياكس الهولندي، بالإضافة إلى خروجه من المنافسة على لقب الليجا بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن بول بوجبا قد دخل في صراع قوي مع البرتغالي جوزيه مورينيو كاد يتسبب في رحيله عن الفريق، إلا أن بعد رحيل البرتغالي والتعاقد مع النرويجي أولى جولنار سولشاير اختلف الأمر تماماً وأصبح اللاعب الفرنسي هو نجم الفريق الأول، حيث قاد الفريق لتحقيق العديد من المكاسب في البريميرليج حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 58 نقطة.