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شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى ينضم لبعثة الاسماعيلي في رحلة تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى، إلى صفوف فريقه إستعدادا للتوجه إلى تونس خلال الساعات القليلة القادمة حيث وصلت منذ قليل بعثة الفريق مطار القاهرة استعداداً للسفر الى تونس لمواجهة الافريقي.
وغاب مجدي المُنضم حديثاً لمنتخب مصر الاول عن الدراويش فى مباراته الأخيرة ضد سموحه في الدورى العام التى أقيمت أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف أحرزه الغانى ريتشارد بافور، للإيقاف بعد تعرض والدته لوعكة صحية.
فريق الاسماعيلي (2)
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